Varone saluta Cosenza: "Non ho potuto dimostrare quanto valgo"

© foto di Luca Bargellini

Dalle pagine di Cosenza Channel arrivano le parole di saluto di Ivan Varone al Cosenza. Ecco il messaggio del giocatore che nelle prossime ore verrà ufficializzato alla Carrarese: "Questa foto rappresenta un po’ ciò che ho provato qui, a Cosenza; purtroppo questo mestiere ti mette a dura prova ed infatti sapevo, anche se a malincuore che sarebbe arrivato questo momento, il momento di salutare i miei compagni di viaggio, coloro che mi hanno accompagnato nelle gioie e nelle avversità, chi più e chi meno. Ciò che più mi dispiace è non l’aver potuto dimostrare quanto valgo, ma cosa posso rimproverarmi, in effetti… Ho sempre cercato di dare tutto me stesso, in ogni allenamento, in ogni istante in cui ho varcato quel campo verde che tanto mi riempie il cuore. Ora, non ho bisogno che di trovare quella voglia che sempre mi ha appartenuto, quella voglia di lottare, di sentirmi di nuovo protagonista. Grazie a tutti, arrivederci".