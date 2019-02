Venezia, Angeloni: "Fra Padova e Benevento abbiamo subito ingiustizie"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Venezia Valentino Angeloni dalle colonne del Gazzettino torna sugli ultimi torti arbitrali subiti dal club lagunare: “Il punteggio finale contro il Benevento è assolutamente bugiardo. Dovevamo stare un po' più attenti perché a un minuti dal 90° eravamo sotto di un solo gol e potevamo pareggiare. L’arbitraggio? Ha già parlato il presidente, ho rivisito la partita e credo non ci sia altro da aggiungere. Tutta la direzione è stata allucinante e non solo nei macro episodi che sono stati determinanti. - continua Angeloni - Tra Padova e Benevento abbiamo subito delle ingiustizie, ma dobbiamo essere più bravi, svegli e furbi per non caderci più. La squadra ha fatto una discreta partita, abbiamo avuto diverse opportunità subendo gol nel nostro momento migliore per una disattenzione in uscita e un doppio rimpallo. Ci è mancato un pizzico di determinazione e cattiveria”.