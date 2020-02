vedi letture

Venezia, Aramu dopo il pari con l'Entella: "C'è rammarico per come è andata la partita"

L'attaccante del Venezia Mattia Aramu ha commentato in conferenza stampa il pari interno contro l'Entella: "C'è tanto rammarico per com'è andata nel finale. Loro sono una squadra che ti fa giocare più con palle lunghe, con pochi spazi. Credo che abbiamo interpretato bene la gara fino al pari, quando, per un episodio legato alla disattenzione, loro hanno segnato - riporta trivenetogoal.it -. Li prepariamo il venerdì i calci piazzati, siamo contenti perché è un'arma in più che abbiamo per segnare. Capello è stato sfortunato perché ha fatto una grande giocata. Poi, negli ultimi venti metri, loro si chiudevano molto, quindi noi dovevamo fare cross più volte, perché si trovava spazio più sull’esterno. Pesa questo digiuno casalingo di vittorie? Sì, ci stiamo portando dietro anche un po' la paura che subentra quando manca poco per portare il pieno punteggio a casa, e loro, puntualmente, ci hanno fatto gol".