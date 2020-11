Venezia, Aramu: "Il Penzo deve diventare il nostro fortino, ne siamo consapevoli"

L'attaccante del Venezia Mattia Aramu ha commentato il successo contro l'Ascoli: "Sulla sponda di Capello, d’istinto ho alzato la palla ed ho calciato in rovesciata, senza pensarci troppo ed è andata bene. Nel primo tempo gli episodi ci sono stati sfavorevoli ma sapevamo che avremmo potuto ribaltare il risultato in qualsiasi momento come poi è accaduto nella ripresa, dove abbiamo creato davvero tanto. Il Penzo deve diventare il nostro fortino, ne siamo consapevoli e vogliamo fare di tutto per portare a casa sempre il massimo dal nostro stadio. Tatticamente quest’anno mister Zanetti mi lascia molto libero di svariare sul fronte offensivo e mi trovo molto bene in questa collocazione".