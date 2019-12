© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Aramu, a fine gara del match contro lo Spezia, parla a Dazn. Ecco quanto detto dal centrocampista del Venezia: "Non molliamo, dobbiamo percorrere questa strada. C'è rammarico perché non riusciamo a concretizzare, bisogna creare, creare, il gol arriverà. Non ci dobbiamo abbattere, in campo giochiamo bene, dobbiamo spingere. Scuffet è stato bravo sul mio tiro".