Venezia, Bjarkason: "Non è andata come volevamo. Felice di aver giocato titolare"

Dopo la sconfitta rimediata contro la Salernitana, il giocatore del Venezia Bjarki Bjarkason, che oggi ha giocatore per la prima volta dall’inizio, ai canali ufficiale del club ha detto: "Sono felice ed onorato di aver giocato dal primo minuto, peccato che la partita non sia andata come volevamo. Nell’occasione del primo gol io ed il mio compagno non ci siamo capiti e purtroppo contro squadre attrezzate come la Salernitana vieni immediatamente punito; oggi i granata ha giocato così come avevamo ipotizzato mentre noi abbiamo giocato bene, palla a terra, ed abbiamo creato molte occasioni ma non siamo stati certamente fortunati. Il mister prima della partita mi ha detto di giocare come so fare e di essere pronto al gioco aggressivo della Salernitana, senza dubbio la sua fiducia è importante per me. Ora quello che dobbiamo fare è tenere alta la testa e concentrarci sulla prossima partita contro il Chievo, che vogliamo assolutamente vincere”.