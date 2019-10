Venezia, Bocalon: "Partita importante affrontata con la giusta mentalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Venezia Riccardo Bocalon ha parlato in sala stampa dopo il successo sulla Salernitana: "L’esultanza polemica era verso i Distinti, perché i tifosi devono incitarci non remarci contro, non mi riferisco alla Curva ovviamente. Ci tengo a questa maglia e voglio onorarla, mi prendo sempre le mie responsabilità - riporta Trivenetogoal.it -. Sulla simulazione non lo so, il contatto c’era per me. Sono contento per il gol e i tre punti. Ho grande rispetto per la Salernitana e i suoi tifosi, a Salerno sono stato benissimo. Oggi sarebbe stato diverso dai playout, ma comunque era una partita importante e l’abbiamo affrontata con la giusta mentalità. All’inizio abbiamo fatto fatica, poi abbiamo trovato la quadra e siamo andati meglio. Sul gol non era facile, ho tirato sul primo palo dove il portiere copre bene. Bravi Di Mariano e Capello a costruire l’azione".