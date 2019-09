Venezia, Capello: "Avremmo meritato qualcosa in più del pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce trivenetogoal.it, dopo il pareggio contro il Frosinone, in casa Venezia ha parlato l'autore del gol dei lagunari Alessandro Capello: “Visto come si era messa la partita potevamo prenderci anche qualcosa di più del pareggio, ma il Frosinone ci ha messo in difficoltà nel finale e ha colpito anche una traversa per cui il risultato credo sia giusto. Abbiamo giocato veramente bene, siamo contenti e adesso ci aspettano altre due partite. Non saranno decisivi, ma saranno importante perché potranno dare un’impronta al nostro campionato”.