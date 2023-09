ufficiale Carrarese, un'edizione speciale per annunciare il rinnovo di Capello

vedi letture

La Carrarese sui social ha annunciato il rinnovo di contratto dell'attaccante Alessandro Capello, classe '95. Il calciatore si è legato ai marmiferi fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno.

Capello era arrivato nella scorsa stagione dopo l’esperienza alla Virtus Entella mettendosi subito in mostra in gialloazzurro con 14 reti e sei assist in 38 presenze, mentre in questa stagione è andato subito a segno nella prima gara di campionato.