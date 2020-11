Venezia, Capello: "Punto che muove la classifica ottenuto contro una squadra forte"

L'attaccante del Venezia Alessandro Capello ha commentato ai taccuini del sito ufficiale del club il pareggio di Brescia: "Credo di aver disputato una buona partita oggi, soprattutto in fase di possesso palla. Mi sto trovando bene in questa nuova posizione, anche perchè mi sento più libero di svariare in mezzo al capo, toccando tanti palloni. Nella ripresa ho avuto anche un’occasione per segnare ma il portiere di casa è stato molto bravo e mi ha negato la gioia del gol, ma al di la di questo credo che oggi la squadra abbia disputato un’ottima partita, l’avevamo preparata molto bene e già nel primo tempo eravamo riusciti a mettere il Brescia in difficoltà. Anche quando ci siamo trovati sotto siamo sempre stati consapevoli di quello che dovevamo fare, tanto è vero che siamo riusciti a ribaltarla, andando a pochi secondi dai 3 punti. Peccato perchè dopo questa prestazione la squadra meritava la vittoria, però è un punto che muove la classifica ottenuto contro una squadra forte".