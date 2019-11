Venezia, Casale: "Alle volte, per fare punti, va bene anche essere brutti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Gazzettino, per un punto della situazione in casa Venezia, è intervenuto il difensore arancioneroverde Nicolò Casale: "Con l'Ascoli tutti abbiamo fornito un’ottima gara portando a casa un punto più che meritato, viste le occasioni che abbiamo creato e non solo il mio palo. La nostra è stata una grande partita, preparata molto bene in settimana, sapendo che avremmo affrontato un avversario che punta ai piani alti. E lo dico con cognizione di causa conoscendo bene mister Zanetti dallo scorso anno al Sudtirol in C. Finora la prestazione non è mai mancata da parte nostra, tuttavia sappiamo che in questa B può anche non bastare. A volte forse ci è stato tolto qualcosa ma in altre ce lo siamo ripreso. Va da sè, e ne siamo consapevoli, che a volte va bene essere più brutti pur di portare a casa i punti già contro il Livorno. I nostri obiettivi? Prima di tutto dobbiamo conquistare la salvezza, una volta messa in tasca si vedrà".