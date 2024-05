Le pagelle di Casale: impatto da dimenticare, ha responsabilità sui due gol di Djuric

vedi letture

Brutta prestazione per Nicolò Casale. Il difensore della Lazio ha responsabilità su entrambi i gol subiti contro il Monza. "Prova disastrosa - scrive la Gazzetta dello Sport -. Tiene Djuric in gioco sul primo gol, se lo perde sul secondo". "Entra per un ammonito e - riporta Tuttosport - si fa ammonire dopo due minuti, aggravando la crisi della fascia sinistra e senza aiutare sulle palle alte".

"Tudor ripristina subito i tre centrali - commenta il Corriere dello Sport - ma l’ingresso dell’ex Verona è agghiacchiante. Prende subito il giallo, perde Djuric sul 2-2". Questa l'analisi di TMW: "Impatto decisamente da dimenticare per l'ex Verona, che tiene in gioco Djuric sull'1-1 e poi perde il duello con l'ex Hellas quando firma il nuovo pari nel recupero".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Lalaziosiamonoi.it: 4,5