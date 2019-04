© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Putroppo non recuperiamo Bentivoglio e Citro, con il secondo che resterà fuori per il resto della stagione”, così il tecnico del Venezia Serse Cosmi alla vigilia della sfida contro il Foggia aveva parlato dell’attaccante Nicola Citro annunciando che il calciatore non sarebbe stato disponibile per il finale di stagione. L’attaccante, autore di cinque reti in 17 presenze, si è infatti sottoposto “ ad intervento di latarjet alla spalla destra” al Policlinico di Modena e dovrà restare lontano dai campi per 3 mesi. Una brutta tegola per il Venezia, che già da alcune settimane doveva rinunciare al numero 28.