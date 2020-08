Venezia, Collauto: "Attendiamo una risposta da Dionisi ma non aspetteremo all'infinito"

Mattia Collauto, neo direttore sportivo del Venezia, ha parlato ai microfoni de Il Gazzettino dell'interesse dell'Empoli per Dionisi: "Una società deve contattare il proprietario quando vuole un tesserato altrui, altrimenti più passa il tempo e più si alza il prezzo. Noi siamo ancora convinti che Dionisi sia il nostro allenatore in questo momento, e perché non lo sia più qualcuno deve fare determinate mosse. Finito il campionato abbiamo fatto una proposta importante all’allenatore in cui crediamo, attendiamo una risposta ma ancora per poco, di certo non all’infinito".