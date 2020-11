Venezia, Collauto critico: "Reggiana? Era una gara che non dovevamo perdere"

Il direttore sportivo del Venezia Mattia Collauto non ha digerito la sconfitta rimediata contro la Reggiana nell’ultimo turno e non usa mezzi termini per commentare il risultato: “Era una partita che non dovevi perdere. Ci lascia non pochi rimpianti, la squadra non ha assolutamente preso sotto gamba la Reggiana, sapevamo che avremmo affrontare una squadra determinata, nonostante le ultime settimane critiche a causa del Covid e l’atteggiamento è stato quello giusto. Ma non siamo riusciti a leggere il match in certi frangenti. - continua Collauto a La Nuova Venezia - Per il volume di gioco orchestrato dovevamo chiudere in vantaggio la prima frazione, ma non è successo e nella ripresa abbiamo subito il raddoppio della Reggina. Questa volta non siamo riusciti a tirare dalla nostra parte gli episodi e resterà una partita che non dovevamo perdere”.