Venezia, Cremonesi: "Gare difficile, ma la prestazione non manca mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se la difesa del Venezia è una delle meno battute della Serie B, parte del merito è anche di Michele Cremonesi, approdato in laguna in estate dopo l'esperienza con il Crotone, prossimo avversario degli arancioneroverdi: “Con la Salernitana non è stata facile ma lo sapevano, i granata sono una squadra molto forte. Abbiamo fatto una buona prestazione e credo che la vittoria sia meritata, sono 3 punti che ci danno continuità e consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo contenti di aver ottenuto la prima vittoria davanti ai nostri tifosi, ma sapevamo che sarebbe stata solo questione di tempo perché le prestazioni ci sono sempre state. L’intesa con Modolo è stata buona sin dall’inizio, siamo due giocatori esperti e ci siamo integrati da subito. Personalmente mi sento bene, il ritmo migliora e sono soddisfatto della mia condizione ed in generale della squadra perché stiamo mantenendo un buon livello di condizione fisica e di gioco".

Parlando poi in prospettiva: “Ci piace quello che ci propone il mister e lo stiamo interpretando bene; sappiamo che ci sono dei margini di miglioramento e ci applichiamo tutti i giorni per crescere ancor di più. Ora pensiamo a una partita per volta, tutti i match sono difficili. Ci aspetta una trasferta molto impegnativa contro una delle pretendenti alla vittoria finale e dovremo fare una partita quasi perfetta per portare a casa punti. Conosco bene l’ambiente, mi sono trovato bene nei tre anni passati in Calabria, culminati con la vittoria del campionato. Daremo come sempre il massimo per cercare il risultato attraverso la prestazione".