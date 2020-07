Venezia, Dionisi: "Blackout ingiustificabile. Inutile appellarsi agli errori arbitrali"

Visibilmente amareggiato il tecnico del Venezia Alessio Dionisi nel commentare il pareggio per 1-1 nel match contro il Pescara: "Sono molto arrabbiato, lo siamo un po' tutti, perchè la partita si era messa bene e poi c'è stato un blackout ingiustificabile. Non possiamo cercare alibi nelle decisioni dell'arbitro, stavamo conducendo bene la gara, ma poi è subentrata una paura di vincere che non deve esistere. Ci è mancato coraggio, le partite vanno affrontate a viso aperto per vincerle. Questa è una mia responsabilità. Potevamo essere a 43 punti invece siamo a 41, siamo sempre lì e non è finita, ma di sicuro abbiamo sprecato una buona occasione. Dobbiamo rimboccarci le maniche perchè ci aspetta una trasferta molto difficile a La Spezia, dovremo provare a fare risultato nonostante le assenze e un avversario molto forte".

Sul gol in fuorigioco del Pescara

"In Italia vige la cultura dell'alibi, l'arbitro sicuramente ha sbagliato stasera ma noi lo abbiamo fatto più di lui".

