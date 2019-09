Venezia, Dionisi: "Chievo pericoloso. Montalto? Se ne parla troppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di gara in casa Venezia, con i lagunari che domani riceveranno la visita del Chievo Verona. Del match, come riferisce trivenetogoal.it, ne ha parlato in conferenza stampa Alessio Dionisi: “Affrontiamo una squadra di Serie A che è retrocessa, hanno tanta qualità in tutti i reparti. Colgo un po’ di entusiasmo in giro, anche gli abbonamenti sono in crescita, il pubblico non vince ma credo possa dare una grossa mano: siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno dei nostri tifosi".

Andando poi alla formazione: "Vacca si è allenato a ritmi alterni, sarà a disposizione anche se non dall’inizio. Non ci saranno Suciu e Marino, gli altri sono tutti a posto compresi Gavioli e Fiordaliso. La difesa non penso di cambiarla, Fiordaliso è andato in Nazionale per meriti e toccare il reparto difensivo in questo momento direi che non lo farò. Montalto? Si parla troppo di lui, ma ha bisogno di giocare perché lo scorso sappiamo quello che gli è successo, ma anche Capello ha fatto bene pur non segnando. E aveva fatto gol in amichevole con l’Empoli”.