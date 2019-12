Venezia, Dionisi: "Eravamo stanchi, per quello abbiamo sofferto alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessio Dionisi, allenatore del Venezia, ha parlato dopo il successo esterno dei lagunari, capaci di vincere 0-1 a Perugia tornando al successo dopo sei giri a vuoto. Queste le dichiarazioni riprese da calciogrifo.it: “Nel finale abbiamo pensato più a portarla a casa che a provare a fare il secondo e alla fine abbiamo sofferto nonostante il Perugia fosse in dieci. Nel primo tempo comunque abbiamo meritato di passare in vantaggio, nel finale eravamo stanchi e anche per questo siamo passati a cinque. Stiamo crescendo, siamo contenti di aver vinto, fra l’altro in trasferta, contro una squadra importante come il Perugia, dopo la sconfitta casalinga con il Cittadella che è stata forse la peggiore partita della stagione“.