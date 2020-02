vedi letture

Venezia, Dionisi: "Il gol subito nel recupero è allucinante. Meritavamo noi"

Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, si è così espresso sul pareggio per 2-2 maturato nei minuti di recupero contro la Virtus Entella: “Mi riesce difficile commentare questo risultato, negli ultimi minuti è successo di tutto e quel gol subito è allucinante, un gollonzo a tutti gli effetti. Lezzerini era malconcio e non abbiamo potuto sostituirlo. Avremmo meritato la vittoria anche se non siamo stati bellissimi. Negli ultimi cinque minuti ci siamo abbassati, ma è difficile accettare di subire un gol del genere: devo rivederlo. Boscaglia dice che dovevano vincere? Può dire che l’Entella non meritava di perdere, ma la partita l’abbiamo fatta noi, hanno pareggiato al 92′ e devono ritenersi fortunati ad averlo fatto. Poi, per carità, ognuno è libero di dire quello che crede, c’è libertà di parola davanti a un microfono, non condivido quello che ha detto. Abbiamo preso gol per un infortunio nostro. Davanti siamo stati bravi più del solito, Longo ci ha dato molta qualità, cosa che ci mancava”. Dichiarazioni riportate da trivenetogoal.it.