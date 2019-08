Venezia, Dionisi: "Mercato è una gran rottura. Felice che lunedì chiuda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato alla viglia della sfida contro il Trapani dal ritiro della squadra in Sicilia: “La condizione è abbastanza buona, siamo motivati e consapevoli che pur avendo giocato bene con la Cremonese non abbiamo fatto punti, quindi dobbiamo migliorare. Il Trapani è una neopromossa che vorrà ben figurare in casa, ma noi vogliamo giocare per fare risultato e per farlo dobbiamo fare di più rispetto all’esordio. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Mercato? È una grande rottura di scatole e sono contento che lunedì chiuda. Con l’arrivo di Montalto, che alza il livello, la squadra è al completo. Credo che lui possa giocare tranquillamente sia con Bocalon sia con Zigoni. Ero contento anche prima, ma adesso siamo veramente a posto in tutti reparti. Per quanto riguarda Lakicevic lo stiamo portando a livello dei compagni, non gioca praticamente da un anno, sta migliorando giorno dopo giorno e credo che dopo la pausa possa essere finalmente pronto. Lollo? Sta abbastanza bene, non credo partirà dall’inizio, ma a partita in corso sarà sicuramente un’arma importante”.