© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Venezia viene bloccato in casa dallo Spezia. A fine gara l'allenatore dei veneti, Alessio Dionisi, analizza così il match. Ecco quanto segnalato da TrivenetoGoal: "Siamo stati poco incisivi negli ultimi venti metri, per il resto abbiamo dominato la partita e ci è mancato soltanto il gol. Dico una cosa se mi permettete, ho sentito mugugni in tribuna, questi ragazzi meritano di essere incitati. Oggi abbiamo dominato contro giocatori forti per la categoria, non dobbiamo disperdere e se iniziamo così disperdiamo. Capisco il trascorso e che guardando alla classifica vengono certi pensieri, siamo stati riammessi e dobbiamo dimostrare di meritarci questa categoria. Anche i ragazzi sentono un po’ il peso di giocare in casa e di riuscire a vincere".