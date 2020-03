Venezia, Dionisi: "Partita anomala senza pubblico, non abbiamo mai mollato

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha commentato in sala stampa il pareggio contro il Cosenza: "E’ stata una partita un pò anomala senza pubblico. Sentivamo i tifosi fuori dallo stadio e li ringrazio. Non abbiamo mai mollato nonostante qualcuno ha dovuto stringere i denti per giocare ed è una cosa che mi è piaciuta. Ciò che non mi è piaciuto però è il gol subito, perchè abbiamo preso un gol che dovevamo evitare ed ultimamente ci è già capitato. Potevamo far meglio nel primo tempo ma nonostante ciò siamo passati in vantaggio con una bella azione; nella seconda frazione loro erano stanchi ma noi ci siamo fatti trovare impreparati su una palla lunga. Oggi non abbiamo vinto per demeriti nostri perchè era una partita alla nostra portate e si era messa anche sui giusti binari; dobbiamo però pensare subito al prossimo match, perchè la salvezza passa per ogni partita che si gioca".