Venezia, Dionisi: "Partita combattuta, il risultato è giusto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto nel post-partita di Chievo-Venezia, il tecnico degli ospiti Alessio Dionisi ha così commentato il successo dei suoi uomini: "Non possiamo far altrimenti rispetto a quanto stiamo facendo, oggi lo abbiamo dimostrato. Abbiamo messo tanti calciatori nella nostra ultima linea, e ne è venuta fuori una gara combattuta ed equlibrata - ammette l'allenatore, come riportato da Trivenetogoal -. Il risultato è giusto, in una gara giocata alla pari. Abbiamo avuto una grande chance, loro hanno colpito due legni. Parlare degli episodi ora è riduttivo, alle volte siamo stati premiati ed altre puniti. Mi prendo la prestazione e il risultato".