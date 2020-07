Venezia, Dionisi: "Puniti dai nostri errori"

Il Venezia viene sconfitto dall’Empoli e vede avvicinarsi Ascoli e Cremonese. Mister Alessio Dionisi commenta così la gara:

“Ho proposto il 4-3-2-1 per limitare un po’ l’Empoli, per cercare di aiutare i centrocampisti. Loro sono bravi a palleggiare e hanno qualità importanti. Ho cercato di limitarli nella costruzione del gioco. Le scelte non sono state turnover, devo fare delle scelte. Lollo aveva fatto solo la rifinitura, ho messo Caligara e lo rifarei, a parte gli ultimi 20 metri in cui è stato sbagliato qualcosa. Fiordilino aveva speso tanto e ho deciso di farlo riposare, pensavo che sarebbe stata necessaria la qualità di Vacca. L’Empoli è una squadra forte venuta qui per vincere fino a inizio secondo tempo. Abbiamo perso una palla in uscita e anche nel secondo gol abbiamo perso palla. L’Empoli non ha rubato nulla, il risultato è troppo pesante, ma c’è del demerito nostro e c’è anche la loro qualità. Il loro primo gol ci ha un po’ abbattuto. La partita è cambiata su un nostro errore, dobbiamo essere più bravi e ricordarci di questa partita per fare meglio la prossima”.

In conclusione:

“A Benevento affronteremo la squadra più forte del campionato, viene da una sconfitta e dai festeggiamenti e con noi non vorrà sbagliare. Non avremo Molinaro, perderlo non ci voleva e qualcuno lo sostituirà. Le prossime tre partite al Penzo saranno decisive, dopo la ripresa sapevamo che questo campionato si sarebbe deciso alla fine. Siamo di nuovo in mezzo a lottare, oggi non siamo stati bravi ma onore anche agli avversari che sono una squadra forte” Ripresa da Trivenetogol.it