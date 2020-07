Venezia, Dionisi: "Risultato positivo e non scontato. Potevamo anche vincerla"

Il tecnico del Venezia, Alessio Dionisi, ha analizzato il pareggio per 1-1 maturato sul campo del Benevento: "Risultato positivo e giusto anche se un po' di amaro in bocca c'è. L'abbiamo sbloccata quando le energie iniziavano a calare, peccato aver preso gol così in fretta. Sono i più forti e quindi è un punto guadagnato, chiaro che è un peccato non aver fatto bottino pieno. Hanno giocato tutti bene, anche quelli che hanno giocato meno hanno dato risposte importanti.

Sulla prossima partita contro il Pescara e sulla lotta salvezza

"Non me lo aspettavo così in difficoltà, hanno valori importanti e giocatori forti. È uno scontro diretto, affrontiamo un'altra squadra forte e vogliamo fare altri punti per il nostro obiettivo. Il risultato positivo di oggi è importante e non era scontato, c'è rammarico ma non c'è tempo per dispiacerci o per pensare a trend in casa o fuori, dobbiamo solo pensare a fare punti".

Dichiarazioni riportate da tuttoveneziasport.it.