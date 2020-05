Venezia, Dionisi sulla ripresa degli allenamenti: "Insolito rivedersi e non potersi abbracciare"

vedi letture

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato del ritorno in campo per gli allenamenti individuali e della situazione insolita di ritrovarsi senza potersi abbracciare dopo due mesi: “Rivedersi e non potersi abbracciare è stato sicuramente insolito, ma abbiamo dovuto prendere tutte le precauzioni del caso. Sono felice del fatto che tutti i giocatori hanno scelto di allenarsi al Taliercio, eccezion fatta per 3 ragazzi che non hanno potuto raggiungere il centro sportivo per motivi personali, è un segnale di grande coesione ed attaccamento alla causa. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Ci vorrà un po' di tempo per ritrovare la condizione sufficiente, è inevitabile”.