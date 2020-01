Venezia, Dionisi: "Trapani più forte col mercato. Zuculini e Lollo ok"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia di campionato per il Venezia, impegnato domani al 'Penzo' contro il Trapani per il match della 21^ giornata di Serie B. Dalla sala stampa arrivano le parole di Alessio Dionisi: "Affrontiamo una partita importante e lo faremo con qualche defezione importante - si legge su TrivenetoGoal.it -, perché mancheranno Fiordilino, Vacca e Maleh e non ci sarà neppure Casale per un problema fisico che lo terrà fuori per alcune settimane. Recuperiamo Zuculini e Lollo, che la settimana scorsa erano disponibili solo per onor di firma. Giocheranno uno fra loro, Suciu e Caligara, il resto vedremo. Molinaro? Potrebbe giocare dal primo minuto. Ceccaroni centrale? Vediamo, potrebbe essere, ma non mi piace la direzione che sta prendendo questa conversazione (ride ndr). Trapani? Si è decisamente rinforzato grazie all’arrivo di nuovi calciatori, noi dovremmo essere maggiormente bravi a trovare verticalizzazioni. Obiettivi per domani? Vogliamo dare continuità rispetto all’ultima gara, devono emergere le individualità, ma dobbiamo anche far vedere le caratteristiche del nostro gioco di squadra”.