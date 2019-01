© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Venezia Maurizio Domizzi intervistato dal Gazzettino ha parlato del girone di ritorno, che per i lagunari inizierà stasera contro lo Spezia, e della voglia di cambiare passo rispetto all’andata: “ Possiamo dire di essere ai blocchi di partenza di un altro campionato, con obiettivi e prospettive che, va da sé, per noi si chiariranno cammin facendo. Siamo ad un nuovo inizio perché alla base c’è una migliore reciproca conoscenza tra squadra e allenatore. In meno di una settimana affrontiamo Spezia e Padova, un inizio tosto ma non guardiamo la classifica, l’importante ora è cercare di parare i colpi.- continua Domizzi – Prima della sosta abbiamo accusato un calo fisiologico essendo quasi ripartiti da zero a metà ottobre con mister Zenga. Un po' di riposo serviva sicuramente, ma ora vogliamo tornare in campo e giocare”.