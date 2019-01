Venezia, Fornasier sempre più vicino allo sbarco in laguna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto da Trivenetogoal.it il Venezia nelle ultime ore avrebbe effettuato un cambio di passo per portare il centrale difensivo Michele Fornasier del Pescara, in laguna. Il giocatore, che era stato cercato anche dal Padova prima che questi virasse su Andelkovic, potrebbe sbarcare in Veneto nei prossimi giorni.