Venezia, Forte: "Un punto fuori casa è sempre importante ma non siamo soddisfatti"

vedi letture

“Un punto fuori casa è sempre importante, muoviamo la classifica ma non siamo assolutamente soddisfatti perché potevamo fare di più perché in tre partite siamo riusciti ad andare a segno solo su rigore e credo che nel complesso per il gioco espresso e le occasioni create non ce lo meritiamo neanche”. Queste le parole a caldo dell’attaccante del Venezia Francesco Forte dopo la partita contro la Cremonese che si è conclusa con uno 0-0.

“Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni mentre nella seconda frazione per larghi tratti abbiamo mantenuto il pallino del gioco, ma ripeto quello che oggi ci manca è un pizzico di cattiveria in più per andare a vincere la partita e fare il salto di qualità. – ha proseguito Forte – Oggi c’è molto di positivo perché abbiamo giocato contro una grande squadra ma il nostro obiettivo oggi è quello di migliorare e ciò può avvenire solo attraverso il lavoro.”

E l’occasione più importante della partita è stata proprio di Forte: “ho tagliato sul primo palo, Molinaro mi aveva messo una bella palla, poi ci sono anche gli avversari e Terranova è stato bravo perché è venuto in contrasto l’ha smorzata facilitando l’uscita del portiere.“