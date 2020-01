© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Alessio Dionisi ed Eric Lanini sono pronti a riabbracciarsi al Venezia dopo l'esperienza comune, più che positiva, all'Imolese lo scorso anno. L'attaccante della Juventus U23 è infatti pronto a fare le valigie per trasferirsi in Veneto a giocarsi le proprie chance in Serie B. Al suo posto in bianconero è invece in arrivo Giacomo Vrioni del Cittadella, ma di proprietà della Sampdoria. Lo riferisce Trivenetogoal.it.