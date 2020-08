Venezia, Johnsen: "Dopo sei anni in Olanda avevo bisogno di nuovi stimoli"

Il neo acquisto del Venezia Dennis Johnsen ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in Italia dopo la lunga militanza in Olanda: “Ho avuto una bellissima accoglienza, ho scelto Venezia perché dopo sei stagioni in Oalnda sentivo il bisogno di nuovi stimoli e di cambiare Paese. Sono arrivato all’Ajax a 19 anni e ho avuto un impatto forte perché mi sono trovato ad allenarmi con compagni di livello elevatissimo come De Jong, Zyech o Tadic. Questo mi ha insegnato ad avere una mentalità da squalo e a essere pronto a tutto. L’ultimo anno sono andato in prestito e quando sei una proprietà di una squadra come l’Ajax è difficile conquistarsi una maglia in un club simile, per cui in quel momento ho capito che per me era giusto guardare oltre dopo sei anni che vivevo in Olanda. - continua il norvegese come riporta Trivenetogoal.it - Ruolo? Mi vedo di più come un attaccante libero, mi piace svariare verso il centrocampo attaccando tutti gli spazi liberi che si riescono a trovare”.