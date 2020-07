Venezia, Junior Vacca: "Sarà dura con lo Spezia, ma vogliamo fare punti"

Antonio Junior Vacca, centrocampista del Venezia, ha parlato al sito ufficiale del club: "Personalmente mi sento bene fisicamente, le gambe girano e sono pronto per questo finale di campionato, mentre come squadra dovremo ammortizzare subito la delusione del risultato ottenuto contro il Pescara affinchè non lasci degli strascichi. Dopo l’espulsione di Caligara ed il gol subito è subentrata la paura di non farcela e questo ci ha bloccati. E’ capitato altre volte di andare in vantaggio e poi di essere rimontati; questo forse deriva anche dalla nostra inesperienza, perché siamo una squadra composta da tanti giovani, ma dovremo essere bravi a far si che non accada più.”

Lo Spezia?

“Fa rabbia aver perso due punti per un gol un fuorigioco che tecnicamente era anche abbastanza facile da cogliere, però purtroppo è andata così e come noi sbagliamo i passaggi può accadere che sbagli anche la terna arbitrale. Ora dovremo andare a La Spezia per ottenere un risultato positivo. Sarà una bella partita perché si affronteranno due squadre che giocano bene a calcio guidate da allenatori giovani e capaci. Nelle partite post lockdown gli aquilotti hanno ottenuto 4 vittorie e 2 sconfitte, ciò significa che scendono sempre in campo per vincere, ma noi cercheremo di fare la nostra partita come sempre con l’obiettivo di raccogliere più punti possibile su tutti i campi.”