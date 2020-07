Venezia, Lollo: "Ci teniamo stretto il punto. Con il Pescara è una finale"

vedi letture

Il centrocampista del Venezia Lorenzo Lollo ha così commentato il pareggio per 1-1 sul campo del Benevento: "Abbiamo fatto una grande partita in un campo difficilissimo, tenendo testa al Benevento per tutti i novanta minuti. Tornare a casa con la vittoria sarebbe stato sicuramente meglio, visti anche i risultati maturati sugli altri campi, ma questo punto ce lo teniamo stretto e ci da fiducia in vista delle prossime partite."

Sulla prestazione personale

"Forse potevo fare di più in occasione del loro gol, ma penso di aver confermato di essere cresciuto e questo mi fa felice. Dispiace non esserci nella sfida contro il Pescara - a causa della quinta sanzione disciplinare e conseguente squalifica - ma l'importante è farsi trovare pronti per una gara che sarà una finale. Loro saranno carichi, noi veniamo da una sconfitta in casa e vogliamo rimediare".

Dichiarazioni riportate da tuttoveneziasport.it.