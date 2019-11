Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo dalle colonne de Il Gazzettino è tornato sull’episodio dell’espulsione rimediata contro l’Ascoli: “Non sopporto le ingiustizie, ho visto i giocatori avversari non essere sanzionati nonostante le frasi pesanti rivolte al quarto uomo, mentre i nostri sono stati puniti. Non potevo non alzarmi e farmi sentire. Non deve assolutamente passare che, soprattutto al Penzo, siccome siamo educati e corretti allora ci si può approfittare del Venezia. - continua Lupo parlando poi della gara – Perdere la terza gara di fila sarebbe stato davvero troppo, questo Venezia affronta tutti con la stessa voglia di vincere e fa sempre prestazione. Non siamo dei pazzi squilibrati, facciamo tutto con una precisa identità e non con sfrontatezza o eccessiva allegria”.