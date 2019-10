Venezia, Montalto: "Perina arrabbiato? Problemi suoi, io esulto così"

Al termine di Cosenza-Venezia (1-1 il risultato, ndr), Adriano Montalto ha parlato ai microfoni di DAZN: "Vale tantissimo questo punto perché eravamo sotto contro una grandissima squadra. Il Cosenza lotterà sicuramente per posti superiori, noi ce l'abbiamo messa tutta per recuperare. Perina arrabbiato per la mia esultanza? Bisogna chiedere a lui. Io esulto così e se non gli va bene sono problemi suoi. Noi cerchiamo la prestazione e attraverso quella arrivano i risultati. L'anno scorso ho attraversato un periodo bruttissimo con due fratture, ora sto cercando la condizione migliore. La sosta è importante, avremo più tempo per studiare la prossima avversaria".