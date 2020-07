Venezia, Niederauer: "Buon punto col Benevento. Dionisi sta gestendo bene la squadra"

vedi letture

Il Presidente del Venezia Duncan Niederauer ha commentato così il pareggio conquistato dalla sua squadra in casa del Benevento: "Abbiamo disputato una gara molto buona ieri sera. Sappiamo tutti quanto sia forte il Benevento ma sapevo che Dionisi ed i ragazzi avrebbero dato tutto per ottenere un risultato positivo tenendo testa agli avversari sia da un punto di vista tecnico che atletico. Abbiamo creato diverse occasioni da rete contro una squadra molto solida, e questo dovrebbe darci fiducia per la partita di lunedì sera e per il resto del campionato. Penso che Dionisi abbia gestito molto bene la rotazione dei giocatori. Avendo poco tempo per recuperare le energie tra un match e l'altro, è molto importante poter contare sulla freschezza atletica dei giocatori e noi siamo riusciti a pareggiare contro il miglior club del campionato gestendo bene le sostituzioni, garantendo così una buona riserva di energia nei giocatori in vista dei prossimi impegni. Dopo un'altra giornata di incontri VFC in Toscana domani tornerò a Venezia e sarò con il team per Pescara e La Spezia".