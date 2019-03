© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Venezia Marco Pinato ha parlato a Trivenetogoal.it in vista della sfida contro la Salernitana: “La vittoria ci manca da un po' e dobbiamo lavorare settimana dopo settimana per cercare di ottenerla. Tutte le partite devono essere da vita o morte perché solo così possiamo pensare di salvarci. - continua Pinato – Dobbiamo assolutamente salvarci, è chiaro che in questo momento i tifosi non possano essere contenti, ma penso che al di là di tutto dipenda da noi riuscire a raggiungere l’obiettivo”.