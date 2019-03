© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Marco Pinato, centrocampista del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla volata salvezza del club lagunare ai microfoni di TrivenetoGoal.it: "La vittoria manca da un po' ma non è solo questione di sfortuna a mio avviso. Bisogna lavorare sodo tutta la settimana, dobbiamo giocare tutte le partite come se fossero questione di vita o di morte, solo in questo modo potremmo conquistare i punti che ci mancano alla salvezza. A livello personale ho passato un periodo difficile nel girone d'andata, mi sono trascinato il problema alla caviglia ma ora sto bene. Dipende da noi raggiungere questo obiettivo, dobbiamo assolutamente salvarci".