Venezia, si lavora al riscatto di Firenze dalla Salernitana. Affare da 200mila euro

Marco Firenze, tornato al Venezia nella finestra invernale di calciomercato, potrebbe restare in arancioneroverde anche nella prossima stagione. Come riporta TuttoSalernitana.com, la società lagunare vorrebbe trattenere il giocatore ed è pronta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 200mila euro per strapparlo alla Salernitana. I campani lascerebbero partire volentieri il calciatore, che non ha soddisfatto le aspettative.