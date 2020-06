Venezia, Soncin: "Approdo in prima squadra passo importante per la mia crescita"

vedi letture

Dopo l'ottimo percorso con l'Under 17, per Andrea Soncin è arrivato il salto: pochi giorni fa, infatti, il mister è stato integrato nello staff tecnico di Alessio Dionisi, alla guida della prima squadra del Venezia.

In merito a questa "promozione", il tecnico, come riferisce trivenetogoal.it riprendendo La Nuova Venezia, si è così espresso: "La scorsa settimana il diesse Lupo mi ha prospettato la possibilità di integrare il gruppo di Dionisi: per me si tratta di un passo molto importante per la mia crescita, entro in un gruppo molto collaudato, cercherò di inserirmi il più rapidamente possibile anche perché ci aspetta un tour de force. Mi fa piacere riassaporare il profumo del campo dopo qualche mese dallo stop dei campionati giovanili".