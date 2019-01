© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Da TrivenetoGoal.it arrivano alcune parole di Joe Tacopina, presidente del Venezia, sugli acquisti di Alessandro Rossi e Cristiano Lombardi negli ultimi giorni: "Sono molto felice dei due nuovi arrivi Lombardi e Rossi. Provengono da una società importante come la Lazio, sono giovani ma già con esperienza sia in Serie A che nella serie cadetta; si inseriscono, inoltre, bene nel progetto tecnico che abbiamo iniziato a disegnare quest’estate. Dopo aver ottenuto risultati importantissimi in 3 anni, oggi dobbiamo rendere più solido il nostro club. Investire su più fronti: nuovo stadio, centro sportivo, settore giovanile e giovani talenti, progetti internazionali. Solo attraverso una gestione attenta e che non trascura alcun aspetto della gestione societaria potremo continuare a crescere e dire la nostra nel calcio che conta. Questo non vuol dire che non siamo e non saremo ambiziosi, anzi è proprio la nostra forte ambizione che ci spinge a migliorarci sempre e ad alzare sempre più l’asticella. Vogliamo la serie A e ci torneremo ma dobbiamo tornarci da club forte e completo".