Venezia, Tacopina: "Dite a tutti di portare il loro culo al Penzo il 26"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina in occasione del brindisi natalizio ha spronato i tifosi a seguire e sostenere la squadra contro il Cittadella nella gara natalizia del Penzo: “Questa è una squadra molto giovane come ha ricordato mister Dionisi sabato. Abbiamo bisogno del supporto della gente e sono convinto che anche se i risultati non stanno arrivando in questo momento continuando su questa strada riusciremo a toglierci soddisfazioni. - continua Tacopina come riporta Trivenetogoal.it - Dite a tutti di portare il loro culo al Penzo col Cittadella il 26 dicembre. Due anni fa creai un casino nominando il Padova, oggi voglio che la gente venga a sostenerci perché abbiamo bisogno di voi”.