Venezia, Tacopina: "Il nostro obiettivo è il campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha commentato il match di Coppa Italia perso contro il Parma: “Il nostro obiettivo è il campionato, oggi abbiamo giocato con personalità e il risultato finale non conta è non rispecchia del tutto quanto visto in campo”, ha concluso come riportato dal profilo Twitter dei lagunari.