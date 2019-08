© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Venezia starebbe tentando di strappare al ChievoVerona il centravanti Riccardo Meggiorini, classe ‘85. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il club lagunare vorrebbe proporre all’esperto calciatore un contratto di due o tre anni (attualmente Meggiorini è in scadenza nel 2020) anche se la trattativa non appare affatto facile e l’intesa da trovare molto complessa. Per questo il direttore sportivo Fabio Lupo starebbe scandagliando anche il mercato estero per trovare un profilo che possa adattarsi alle richieste del tecnico Dionisi.