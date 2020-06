Venezia, tutti i negativi i test tampone effettuati dal gruppo squadra lunedì

Attraverso una nota ufficiale, il Venezia informa che tutti i test tampone effettuati nella giornata di lunedì da giocatori, staff tecnico e componenti gruppo squadra hanno dato esito negativo. In attesa del prossimo ciclo di tamponi, previsto per oggi, la squadra prosegue il proprio isolamento fiduciario a Mestre.

A ogni modo, la preparazione del match con l'Ascoli sta proseguendo, e il club non ha mancato di mandare un messaggio di augurio a Gian Filippo Felicioli, che, come noto, era risultati positivo al quinto, sesto e settimo ciclo di test.

We are one team.

Forza @g_felicioli!

Ti aspettiamo presto in campo!

🧡🖤💚#ArancioNeroVerde 🦁 pic.twitter.com/gPkXkhmvgi

— Venezia FC (@VeneziaFC_IT) June 23, 2020