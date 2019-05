Venezia, Vicario: "Prendiamo atto della grande prestazione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il portiere del Venezia Guglielo Vicario ha parlato in sala stampa dopo il pareggio interno contro il Pescara: "Insomma, con i primi due tiri che hanno fatto gli avversari abbiamo preso due goal, poi sono stato anche fortunato, aiutato dai miei compagni, perché in quest’occasione va sottolineata, secondo me, una grandissima prova di coraggio - riporta Trivenetogoal.it - che era quello che ci aveva chiesto il mister, ed era l’ingrediente fondamentale per cercare di affrontare al meglio questa partita e di uscirne nel migliore dei modi. Dopodiché, purtroppo non siamo stati così tanto fortunati, possiamo un po’ recriminare, però prendiamo atto della grande prestazione e del grande orgoglio che abbiamo messo in campo. Non è il momento di parlare di singoli: tutti quelli che sono entrati in campo, e pure quelli che non hanno giocato, ma hanno dato una mano dalla panchina, hanno fatto veramente vedere l’espressione di questo gruppo, che ultimamente non era riuscita ma che, in questa partita, ha messo in campo tutto quello che aveva".