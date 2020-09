Venezia, Zanetti: "Bilancio del ritiro positivo, peccato per le poche amichevoli"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato nell’ultimo giorno di ritiro a San Vito di Cadore: "Il bilancio di queste due settimane è positivo, il ritiro diventa fondamentale per questo. Hanno capito le mie richieste e vedo che c’è partecipazione. Mi dispiace di aver fatto poche amichevoli, in tabella ci mancherebbero un paio di test, ma cercheremo di fare quelli che abbiamo prefissato nei prossimi giorni. La partenza sarà bella tosta, ci saranno otto o nove turni infrasettimanali, l’obiettivo è quello di caricare adesso per arrivare pronti. Mi va bene che adesso ci sia qualche acciacco, chiaramente si vede la differenza fra chi è stato fermo 20 giorni e chi ha bisogno di una preparazione old style. C’è una certa disomogeneità nel gruppo, ma lavoriamo per accorciare i tempi di recupero. La preparazione al Taliercio la riprenderemo martedì pomeriggio. Bocalon l’ho trovato bene, praticamente è stato fermo una settimana, adesso è il più in forma di tutti. A livello di forma si è presentato in grandi condizioni, lo vedo integrato e motivato. Si parte da zero, il passato mi interessa relativamente, chi pensa di essere diventato bravo l’anno scorso deve subito tornare ad avere la testa umile. Bisogna avere sempre grandissima umiltà. Bocalon lo valuto per quello che sto vedendo sul campo".