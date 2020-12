Venezia, Zanetti: "Ci aspetta una gara difficile, ma non voglio abili". I convocati per il Chievo

Vigilia di gara in casa Venezia, con i lagunari pronti ad affrontare il ChievoVerona in occasione della 16^ giornata del campionato di B. Del match, attraverso i canali ufficiali della società, ne ha parlato il tecnico Paolo Zanetti: "Abbiamo avuto poco tempo per preparare la sfida con i gialloblù, di fatto ci siamo allenati solo oggi perché ieri tra il recupero di energie dalla partita precedente e i campi innevati, abbiamo lavorato solo in palestra. Abbiamo cercato di concentrare tutto il lavoro di preparazione alla partita oggi in una sola seduta. La nostra idea di calcio è chiara, abbiamo giocato solo in un paio di occasioni con le due punte, ossia con la SPAL, contro la quale abbiamo fatto un’ottima partita, e contro la Salernitana, dove nel primo tempo potevamo far meglio. Generalmente in questo campionato abbiamo avuto in campo sempre tre attaccanti se non quattro, e stiamo cercando delle soluzioni per innalzare i numeri dell’attacco, affinché vadano in rete più giocatori senza dover dipendere da un solo attaccante. Fino alla partita precedente si diceva che si era abbassato il numero delle occasioni ma contro la Salernitana ne abbiamo create 18, e pur non essendo riusciti a concretizzarle, è significativo il fatto che abbiamo fatto un passo in avanti da questo punto i vista. Questo deve darci fiducia per continuare a lavorare secondo quello che è il nostro credo; in questo momento magari non siamo brillantissimi ma credo ci possa stare per quelli che sono stati i nostri impegni serrati".

Prosegue poi: "In questo momento dobbiamo compattarci e stringere i denti per portare a casa i punti che ci servono. Nelle prossime due partite affronteremo squadre più riposate di noi e in questo momento una settimana di riposo conta tanto però non dobbiamo nemmeno pensare a questo gap, perché potrebbe tramutarsi in un alibi. Noi dovremo tirar fuori tutto quello che abbiamo e dove non riusciremo ad arrivare con le gambe ci dovremo arrivare con la testa. Questo è un gruppo straordinario che sa sempre andare oltre l’ostacolo; ho detto anche ai ragazzi che la forza del gruppo, dei giocatori e dei dirigenti si vede nelle difficoltà e ne sono fermamente convinto. Di fronte abbiamo una partita difficilissima contro la squadra che gioca il miglior calcio della Serie B e che ha grande qualità in tutti i reparti ma noi andremo in campo per fare ciò che è nel nostro dna.”

Diramata poi la lista dei convocati, con l'organico al gran completo eccezion fatta per il partente Youssef Maleh, finito nel mirino della Serie A e soprattutto della Fiorentina.

Ecco l'elenco dei 25:

PORTIERI: Carotenuto, Lezzerini, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Felicioli, Ferrarini, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, St. Clair, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Rossi, Serena, Taugourdeau, Vacca

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Capello, Di Mariano, Forte, Johnsen, Karlsson.